Объединил пояса. Хильберто Рамирес по очкам одолел Криса Биллама-Смита

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Вечером 16 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся интересный вечер бокса.

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В главном бою в крузервейте (до 90,7 кг) на ринг вышли чемпион мира WBA Хильберто Рамирес из Мексики (46–1, 30 КО) и чемпион мира WBO Крис Биллам-Смит из Великобритании (20–1, 13 КО).

По итогам 12 раундов все судьи отдали перевес мексиканцу по прозвищу Зурдо (левша), хотя его преимущество над соперником было небольшим.

Мексиканец Хильберто Рамирес по очкам победил Криса Биллама-Смита и объединил два чемпионских пояса (WBA, WBO) в своих руках.

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Хильберто Рамирес (Мексика) – Крис Биллам-Смит (Великобритания) – UD 12 (116–112, 116–113, 116–112)

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