Про Усика можно забыть? Эдди Хирн назвал трех возможных соперников Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28–4, 25 КО) планирует вернутся на ринг после поражения от своего соотечественника Даниеля Дюбуа в сентябре прошлого года.

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн назвал имена трех боксеров, которые претендуют на бой с его подопечным:

«Постоянно появляется имя Тони Йока, я не знаю, откуда оно взялось, но мы действительно рассматриваем вариант провести с ним поединок. Скажу так: для возвращения Джошуа не рассматривает Александра Усика, Тайсона Фьюри, Даниеля Дюбуа, Джозефа Паркера и Мозеса Итауму.

Это будет настоящий бой, но точно не против первой пятерки рейтинга. Есть вариант с Баколе. Это будет нелегкий, но интересный поединок. И третий – Эфе Аджагба.

Перестаньте шутить, что Баколе выходит на ринг с лишним весом. Он – сильный боец, который может создать много проблем. Рискованно ли это: выходить на Мартина после 15 месяцев без бокса? Да, но оно того стоит», – подытожил Хирн.

