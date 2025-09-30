Шульга будет выступать в Бостоне под номером 44

В матчах Летней серии украинец играл за Селтикс с номером 29

Украинский защитник Максим Шульга будет выступать в Бостон Селтикс под номером 44 в новом сезоне.

23-летний баскетболист ранее играл в Летней лиге НБА под номером 29. Там он провел пять матчей, в которых набирал в среднем 5,0 очков и 3,8 ассиста.

В конце июля украинец подписал двухсторонний контракт с Селтикс. Сообщалось, что Максим отправится в расположение фарм-клуба Бостона — Мэн Селтикс в G-Лигу, где его коучем станет Фил Пресси.

Бостон дошел до полуфинала плей-офф Восточной конференции-2024/25, где проиграл Никс. Селтикс готовятся провести четыре предсезонных матча в начале октября. В новом сезоне НБА Бостон стартует матчем против Филадельфии в ночь на 23 октября.

