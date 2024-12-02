Бигмэн Ровно Браун — лучший игрок первого этапа Кубка Украины-2024/25 по баскетболу

В символическую пятерку вошли Дмитрий Мартынов, Алексей Соловьев, Вадим Заплотинский и Станислав Тимофеенко

Бигмэн БК Ровно Род Браун признан MVP первого этапа Кубка Украины-2024/25 по баскетболу.

В матче против Селф Мейд американец набрал 15 очков, 9 подборов и 2 передачи (РЭ 23). В четвертьфинале со Старым Луцком центровой добыл 30 очков, 9 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот (РЭ 39) при 85% реализации двухочковых и 100% реализации из-за периметра.

Символическая пятерка первого этапа Кубка Украины-2024/25

Дмитрий Мартынов (Харьковские Соколы) — 21.5 очка, 2.0 подбора, 1.5 передачи (РЭ 10.0) Алексей Соловьев (Ровно) — 16.0 очка, 5.0 подбора, 1.0 передачи (РЭ 14.5) Вадим Заплотинский (Харьковские Соколы) — 13.0 очка, 7.5 подбора, 1.5 перехвата (РЭ 14.0) Станислав Тимофеенко (Днепр) — 13.5 очка, 8.5 подбора, 2.5 передачи (РЭ 19.0) Род Браун (Ровно) — 22.5 очка, 9.0 подбора, 2.0 перехвата (РЕ 31.0)

Напомнил, в Финал четырех Кубка Украины пробились Днепр, Харьковские Соколы и Ровно. Четвертым участником на правах «лаки-лузера» стали Черкасские Мавпы. Полуфинальные пары будут сформированы позднее посредством жребия. Сам Финал четырех состоится весной 2025 года.

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