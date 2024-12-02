Тренер Барселоны рассказал, сыграет ли Араухо против Мальорки

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Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик высказался о восстановлении Рональда Араухо.

"Он чувствует себя лучше. Он уже сейчас на хорошем уровне. Я не знаю, вернется ли Араухо завтра или в следующих играх, я хочу, чтобы он чувствовал себя на 100% готовым к возвращению", – сказал Флик.