Тренер Барселоны рассказал, сыграет ли Араухо против Мальорки

Он чувствует себя лучше (с)
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Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик высказался о восстановлении Рональда Араухо.
"Он чувствует себя лучше. Он уже сейчас на хорошем уровне. Я не знаю, вернется ли Араухо завтра или в следующих играх, я хочу, чтобы он чувствовал себя на 100% готовым к возвращению", – сказал Флик.
Напомним, что матч "Мальорка" – "Барселона" стартует 2 декабря в 20:00 по Киеву.
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