Защитник Никита Зайцев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о периоде своего выступления за «Мэйпл Лифс».

— От «Торонто» всегда ждут побед. Насколько на тебе сказывалось это давление?

— На всех сказывается. До сих пор на них сказывается.

— Да. Но одно дело, когда ты Мэттьюс с большим контрактом и набранными очками…

— Ну конечно, тебя сидят и поливают в студии целыми днями, промывают тебе кости. Особенно русскому парню, защитнику, к тому же оборонительного плана. Я играл с Гардинером, ему вообще досталось очень сильно. Я еще легко отделался.

— На слуху скандал, когда твой отец конфликтовал с болельщиком из Оттавы по поводу твоей игры.

— Не уверен, что это было. Я сам однажды увидел, что пишут про мою семью, и ответил.

— Так как это ты был! Бился в комментариях?

— Я не бился. Просто спросил: «Зачем вы пишете про мою семью, просто скажите мне в лицо, что думаете про мою игру». Вот и все. Это просто высветилось в соцсети.

«Играл честно, бился, как собака, ни капли не стыдно». Зайцев — о карьере в НХЛ и переходе в СКА

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