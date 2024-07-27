Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Энтони Джошуа

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBO и WBO Александра Усика Александр Красюк рассказал, реален ли третий бой Усика против британца Энтони Джошуа.

«Третий бой будет трудно устроить, ведь боксеры сейчас на разных уровнях. Когда Усик приехал в Великобританию на первый бой, то он был ноунеймом, а Джошуа – звездой. Но Джошуа сейчас изменился после тех двух боев, он умеет падать и подниматься.

Если нам предложат большие деньги, то мы согласимся на третий бой. Например, за два миллиарда долларов … хотя нет, это много. Остановимся на 200 тысяч долларов, эту цифру легче осознать», – сказал Красюк.

Ранее Хирн признался, хочет ли Джошуа драться с Усиком после его победы над Фьюри.

sport.ua