Избиение Реала, спасение Лиона и новый украинец в АПЛ. Главные новости за 9 июля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 9 июля.

Халва Мадрид

ПСЖ устроил показательную порку для "Реала" в полуфинале КЧМ. Разгромным счет стал уже в стартовые 25 минут, а в итоге Мадрид получил на один меньше, чем "Интер" в ЛЧ. На очереди – "Челси", с которым Париж сыграет в финале в воскресенье.

Спасение Лиона

"Лион" выиграл апелляцию насчет понижения в классе. "Олимпик" за неделю нашел нужные 100 миллионов, так что место в Лиге 1 у них не отберут. Еще столько же "ткачам" нужно будет найти по итогам следующего сезона.

Украинец в АПЛ

Наше представительство в АПЛ продолжает расти. Пока трансфер Забарного в ПСЖ стоит на паузе, пополнил число украинец в английской элите Тимур Тутеров. 20-летний вингер пополнил ряды новичка АПЛ "Сандерленд". Впрочем, пока речь о выступлениях за команду U-21.

Пердута покинул Полтаву

После долгих 15 лет Игорь Пердута покинул "Ворсклу". По нашей информации, 34-летний ветеран продолжит карьеру в "Заре", где будет выступать под руководством своего экс-коуча по Полтаве Скрипника.

Осимхен остается?

Виктор Осимхен может остаться в Турции. "Галатасарай" готов удовлетворить требования "Наполи" в размере 75 млн евро за свою звезду. В турецком гранде ожидают услышать ответ за ближайшие 48 часов.

Динамо приготовиться

Чемпионы Украины внимательно смотрели стартовый матч отбора Лиги Чемпионов между "Жальгирисом" и "Хамруном". Ведь во втором раунде "Динамо" встретится с победителем этой пары. В первой игре без сюрпризов – литовцы одержали комфортную домашнюю победу.

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