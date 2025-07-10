ПСЖ уничтожил Реал в полуфинале КЧМ-2025

Парижский «ПСЖ» устроил настоящий футбольный шок, уничтожив мадридский «Реал» со счётом 4:0 в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025. Матч, состоявшийся 9 июля, стал триумфом подопечных Луиса Энрике, которые не оставили ни единого шанса именитому сопернику. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Уже в первом тайме французский гранд решил исход встречи. На 6-й минуте счёт открыл Фабиан Руис, а спустя всего три минуты Усман Дембеле удвоил преимущество. На 24-й минуте Руис оформил дубль, доведя счёт до разгромного — 3:0. Вся атака ПСЖ блистала: команда контролировала мяч, агрессивно прессинговала и не позволяла «Реалу» создать ни единого момента у ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Мадридцы выглядели растерянно и не смогли восстановить равновесие даже после перерыва и серии замен. Второй тайм также прошёл под диктовку ПСЖ, и ближе к финальному свистку Гонсалу Рамуш довёл счёт до окончательного — 4:0, поразив ворота соперника на 87-й минуте.

Такой разгром стал неожиданностью для многих болельщиков и экспертов, ведь от этой пары ждали упорной борьбы. «Реал» же, обладатель множества титулов Лиги чемпионов, не смог продемонстрировать свой привычный уровень игры и оказался полностью деморализован.

Финал турнира состоится 13 июля в 22:00 по киевскому времени. Соперником парижан станет лондонский «Челси», который днём ранее обыграл бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0.

ПСЖ – Реал Мадрид 4:0 (3:0)

Голы:

1:0 – 6’ Фабиан Руис

2:0 – 9’ Усман Дембеле

3:0 – 24’ Фабиан Руис

4:0 – 87’ Гонсалу Рамуш

Напомним, мы также писали о том, что Шахтёр выходит на турецкий рынок