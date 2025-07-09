Шахтёр выходит на турецкий рынок

После неудачного сезона и третьего места в УПЛ-2024/25, донецкий “Шахтёр” начал новый виток развития, сменив главного тренера. Вместо Марино Пушича команду возглавил Арда Туран, легендарный турецкий футболист, и с его приходом клуб не только обновляет игровые подходы, но и явно делает ставку на турецкий рынок — как спортивный, так и медийно-финансовий. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua со ссылкой на источник.

Ставка на Турана — стратегическое решение

О новой стратегии “Шахтёра” говорят не только кадровые перестановки, но и акцент в социальных сетях клуба. Видеотрансляции спаррингов со “Словачко” и “Горицей” сопровождались кадрами, где Туран был в центре внимания почти чаще, чем игроки, а на экране всплывали баннеры на турецком с призывами подписаться на клубные соцсети. Это явно неслучайно — “горняки” делают ставку на привлечение внимания турецких фанатов, и здесь авторитет Арды Турана играет ключевую роль.

“Я думаю, сейчас нас поддерживают 80 миллионов людей, — сказал Туран в интервью Shakhtar TV. — Турецкий народ всегда со мной. Я не знаю, как это работает в соцсетях, но я уверен: их сердца со мной”.

Трансферы и интерес к Суперлиге

Интерес к Турции у “Шахтёра” возник не на пустом месте. В 2024 году клуб продал Александра Зубкова и Данила Сикана в “Трабзонспор” за 12 млн евро. До этого трансферные отношения с турецкими клубами были единичными и неудачными: аренда Дентиньо в “Бешикташ” (2013) и Караваева в “Фенербахче” (2017) не дали результат.

Также можно вспомнить скандальный переход Тете в “Галатасарай” в 2023 году. Формально — трансфер, фактически — юридичний спір із залученням FIFA, компенсація “Шахтёру” склала 2,5 млн євро.

Интерес к турецким игрокам тоже растёт. Пресса активно связывает “Шахтёр” с Угурджаном Чакыром, Исмаилом Юксеком, Ирфаном Кахведжи, Ахмедом Кутуджу. Туран прекрасно знает турецкий рынок, и его связи могут помочь клубу совершить выгодные покупки.

Почему Турция — это выгодно?

Турция — это мощный футбольный рынок с фанатами, которые обожают свой спорт и щедро тратят на него деньги. Исследование Aktif Bank показало, что турецкая Суперлига по доходам относительно ВВП находится на одном уровне с Серией А и Лигой 1.

Кроме того, посещаемость матчей в Турции одна из самых высоких в Европе, и цены на билеты — соответствующие. На дерби “Галатасарай” — “Фенербахче” цены начинались с $41, а средняя цена абонемента у стамбульских грандов может доходить до $1450. Это выше, чем у “Манчестер Сити” ($521), хотя доходы населения в Турции — намного ниже.

Финансовый потенциал: не только игроки, но и бренд

Учитывая отсутствие Лиги чемпионов, “Шахтёру” важно искать дополнительные источники дохода. Выход на турецкий рынок открывает не только перспективу выгодных трансферов, но и возможность монетизации бренда через фан-базу, мерч, рекламу и медийность.

Проведение зимних сборов сезона-2025/26 в Турции кажется более чем логичным. За это время клуб может ещё сильнее “прокачать” своё имя среди местных болельщиков. Популярность Турана — это медийный ресурс, который можно и нужно капитализировать.

Бондаренко и другие — кто следующий?

Не исключены и новые трансферы. Турецкие СМИ пишут о возможном переходе Артёма Бондаренко в “Трабзонспор”, интерес к которому сохраняется ещё с зимы. Не исключено и движение в обратном направлении — турецкие футболисты в “Шахтёре”. Согласно зарубежным источникам, Арда Туран уже контактировал с потенциальными новичками из Суперлиги.

Новый курс “Шахтёра”

Если раньше ставка была на Бразилию и перепродажу игроков, то теперь Турция — это возможность заработать на всём остальном: на фанатах, медиа, билетах, товарном бренде. Это долгосрочная инвестиция в узнаваемость и устойчивость.

Пока рано говорить об итогах, но очевидно, что “Шахтёр” меняется и адаптируется под новые реальности. В условиях отсутствия еврокубков, нестабильной экономики и новых вызовов, правильная работа на сильном футбольном рынке может сыграть ключевую роль в будущих успіхах “горняков”.

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