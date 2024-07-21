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Футбол

Иван Ракитич стал игроком сплитского Хайдука

Присоединился к Гаттузо и Перишичу

Иван Ракитич стал игроком сплитского Хайдука

Фото: hajduk.hr/Автор – невідомий

    • "Хайдук" объявил о переходе бывшего игрока "Шальке", "Севильи", "Барселоны" и сборной Хорватии Ивана Ракитича. Контракт подписан на сезон с опцией продления еще на год. Ракитич получил одиннадцатый номер.

    Ради перехода в "Хайдук", Ракитич разорвал свой контракт с саудовским "Аль-Шабабом", за который провел лишь пол сезона.

    Ракитич станет самым титулованным игроком в истории хорватского чемпионата. Ракитич еще никогда не играл в Хорватии, поскольку его детство и первые профессиональные шаги происходили в Швейцарии, месте его рождения.

    За "Хайдук" также играет еще один известный ветеран хорватской сборной Иван Перишич.

    www.ua-football.com

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