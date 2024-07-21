Talksport. Джервонта Дэвис и Василий Ломаченко

Объединенный мегабой между чемпионом мира в легком весе по версии IBF Василием Ломаченко и чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом на грани срыва.

По информации авторитетного инсайдера ESPN Майка Коппинджера, переговоры о бое прекратились, хотя еще на прошлой неделе стороны обоих боксеров обсуждали условия возможного мегафайта. Джервонта Дэвис начал рассматривать других соперников. Танк может подраться с Уильямом Сепедой, чемпионом WBC Шакуром Стивенсоном или провести реванш против Исаака Круза.

Напомним, что ранее менеджер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал, что у Ломаченко нет сейчас мотивации проводить бой в 2024 году.

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