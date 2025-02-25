Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта

Getty Images/Global Images Ukraine. Агит Кабайел

Временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабайел изъявил желание провести поединок против Александра Усика – обладателя титулов WBA, WBO и WBC.

«У меня был тяжелый тренировочный лагерь и я готовился к бою с Чжаном и смог остановить его. Кто будет следующим? Пусть решают болельщики. Если они захотят увидеть мой бой против Усика, то я готов», – сказал Кабайел.

22 февраля в Эр-Рияде состоялся бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. На ринге встретились китайский боксер Чжан Чжилей и непобежденный представитель Германии Агит Кабайел. Немецкий боксер сумел победить Чжилея в шестом раунде, став первым, кто досрочно остановил китайского гиганта.

sport.ua