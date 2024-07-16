Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Паркер и Фьюри

Супертяж Тайсон Фьюри заявил, что никогда не выйдет в ринг против Джозефа Паркера. Боксеры являются близкими друзьями и драться друг с другом не планируют.

«Точно не планирую бой с Паркером. Лучше было бы отдать ему титул. Мы слишком близкие друзья для этого поединка».

«Вокруг достаточно много супертяжей, так что не стоит устраивать такой бой», — сказал Фьюри.

При этом Паркер является временным чемпионом по версии WBО, и если Фьюри вернет титулы после второго боя с Александром Усиком, то может быть вынужден драться с Паркером.

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sport.ua