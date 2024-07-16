Баттон: Ранний дебют может уничтожить карьеру Антонелли

Андреа Кими Антонелли уже много месяцев входит в список кандидатов на место Льюиса Хэмилтона в Mercedes в 2025 году. Руководитель команды Тото Вольфф не скрывает, что рассматривает кандидатуру 17-летнего итальянца, но чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон предупреждает, что слишком ранний дебют может погубить карьеру Антонелли.

Дженсон Баттон: «Я не считаю, что он ещё слишком юн для дебюта. Когда гонщику 17, 18 или 19 лет, он должен использовать любую возможность и не отказываться от предложения [дебютировать в Формуле 1]. Однако на месте команды я бы как следует подумал, что они могут дать гонщику и его карьере в таком возрасте.

Если Кими будет блистать в Mercedes, то это здорово, но нельзя забывать о прессинге, который несёт в себе спорт. Этот прессинг запросто может уничтожить карьеру молодого гонщика.

Необходим правильный баланс, и команды должны быть очень осторожны в своих решениях».

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