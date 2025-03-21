Джек Дуэн признал ошибку в аварии в Мельбурне

Перед началом Гран При Китая гонщик Alpine Джек Дуэн рассказал, что послужило причиной его аварии на первом круге гонки в Мельбурне, и взял на себя всю ответственность за инцидент.

Джек Дуэн: «Честно говоря, я и сам был удивлён произошедшим, поскольку это отличалось от всех тех ошибок, которые я допускал в прошлом. В прошедший уик-энд у меня было много хороших моментов, и хотя по результатам этого не видно, но я это чувствую. Для меня это гораздо важнее, чем допущенная ошибка.

В следующий раз на том участке трассы я буду действовать точно так же, как действовал, когда ехал из боксов на стартовую решётку, а именно буду переключать передачу перед третьим поворотом. Я ехал на третьей передаче, педаль газа была нажата на 80%, я переключился на четвёртую и машина заглохла. Просто, чтобы прояснить ситуацию: с машиной всё было нормально, но мои действия привели к тому, что она заглохла.

Никаких оправданий, но в следующий раз я буду действовать осторожнее и переключаться на повышенную передачу перед поворотом».

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