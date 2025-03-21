Тайсон ФЬЮРИ: «Недаром Бог сделал его таким маленьким»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который сейчас завершил карьеру, похвалил британского боксера Ника Болла – чемпиона мира в полулегком весе по версии WBA.

«Я думаю, что Ник Болл является замечательным боксером, маленький боец. Бог недаром создал его с ростом 160 сантиметров. Если бы он был ростом 195 сантиметров, мы все здесь были бы в опасности», – сказал Фьюри.

Ранее бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался относительно возможного боя-реванша между Энтони Джошуа и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

sport.ua