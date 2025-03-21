Dendi – новий амбасадор БК betking: легенда Dota 2 приєднується до команди!

Чемпіон The International 2011, один із найвідоміших кіберспортсменів світу та справжня легенда Dota 2 – Данило “Dendi” Ішутін – став офіційним амбасадором української букмекерської компанії betking.



Співпраця з Dendi відкриває новий розділ у кіберспортивному напрямі БК betking та підкреслює прагнення компанії залучати найкращих у своїй сфері.

“Ми завжди орієнтуємося на тих, хто змінив індустрію та зробив кіберспорт тим, чим він є сьогодні. Dendi – одна з таких особистостей. Його ім’я знає кожен шанувальник Dota 2, його стиль надихнув тисячі гравців по всьому світу. Це партнерство – не просто підтримка легенди, а можливість спільно розвивати кіберспорт, створювати унікальні активності та залучати нових фанатів”, – заявили в БК betking.

На початку своєї кар’єри Dendi став символом Dota 2, доводячи, що кіберспорт – це більше, ніж гра. Його нестандартні рішення, агресивний стиль та здатність адаптуватися до найскладніших ситуацій зробили його іконою дисципліни. Перемога на The International 2011 у складі Na’Vi закріпила його статус одного з найкращих гравців у світі.

“Кіберспорт для мене – це не просто гра, а стиль життя. Я завжди прагнув розвивати цю сферу, робити її цікавішою та доступнішою для фанатів. Партнерство з БК betking – це шанс втілити нові ідеї, створити більше можливостей для кіберспортивної спільноти та поділитися своїм досвідом. Впевнений, що разом ми зробимо щось по-справжньому круте!”, – прокоментував Dendi.

Контракт між БК betking та Dendi розрахований на рік і передбачає спільні проєкти, спрямовані на розвиток кіберспорту.

Попереду багато цікавого – Dendi вже в команді, а це лише початок!



btu.org.ua