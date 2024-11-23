Davis Cup Finals. Сборная Нидерландов одержала победу над Германией и впервые вышла в финал

На командном турнире в Малаге прошёл первый полуфинальный матч



Финал • Малага, Испания • 19-24 ноября • хард (зал)

ГЕРМАНИЯ 0-2 НИДЕРЛАНДЫ

Даниэль Альтмайер – Ботик ван де Зандсхулп 4:6, 7:6(12), 3:6

Ян-Леннард Штруфф – Таллон Грикспор 7:6(4), 5:7, 4:6

Кевин Кравиц/Тим Пюц – Уэсли Колхоф/Ботик ван де Зандсхулп отменён

Сборная Нидерландов одержала четвёртую победу в шести сыгранных матчах в текущем розыгрыше Кубка Дэвиса и впервые вышла в финал турнира.

В субботу во втором полуфинале Кубка Дэвиса встретятся сборные Италии и Австралии, которые в прошлом году сыграли в финале соревнований. Тогда победу праздновали итальянские теннисисты.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua