Тренер Марты Костюк: “Она перфекционистка, это и благословение, и проклятие”

Сандра Заневска рассказала о характере своей подопечной



“Что, можно сказать о Марте на 100%, так это, что она эмоциональная теннисистка. Так она и эмоциональный человек. Как тренер ты можешь пытаться изменить это и сказать, мол, ладно, мы попробуем это прекратить делать вообще или же ты учитываешь этот момент и пытаешься показать игроку, когда эти эмоции могут помогать, а когда – навредить. И тогда, мы надеемся, что эта критическая точка станет как бы отдаляться дальше и дальше.

Я думаю, в этом Марта преуспела, особенно в этом году. Она побеждала невероятных теннисисток, и делала это не когда-то иногда, а стабильно, делала это в течение одной недели. Я думаю, она тоже учится тому, как лучше справляться с самой собой на корте. Тогда эти эмоции выходят наружу, но это происходит позже. Это процесс, ты пробуешь разные вещи, что-то работает, что-то – нет. А моя работа как тренера сделать так, чтобы такие моменты не совсем исчезли, а возникали как можно позже в матче, как можно позже на турнире, или как можно меньше. Цель – не изменить Марту как человека или как эмоциональную теннисистку.

Марта – перфекционистка, но ей уже лучше удаётся оправляться после поражений, понимая, что дело в долгосрочной перспективе. Вот сегодня у нас был разговор о невынужденных ошибках. И она говорит, мол, трудно все называть невынужденными ошибками, потому что можно сделать замечательный удар, но в конце мяч не попадет в корт совсем немного. И я ей говорю: “Марта, так не бывает, это все тоже ошибки”. Так что она перфекционистка, это и благословение, и проклятие.

Марта Костюк начнет новый сезон в Австралии, где сыграет на турнирах WTA 500 в Брисбене и Аделаиде, после чего выступит на первом “мэйджоре” сезона – Australian Open. В этот уик-энд украинка выступит на выставочном турнире в Бур-де-Пеаж (Франция).



Фото: Getty Images.

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