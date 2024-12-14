Бриаторе решил не торопиться приглашать Колапинто

Больше месяца назад появились слухи, что в Alpine F1 могут отказаться от услуг Джека Дуэна несмотря на подписанный с австралийцем контракт, поскольку в заводской команде концерна Renault обратили внимание на Франко Колапинто. О 21-летнем аргентинце тогда действительно много говорили, ведь он, дебютировав за рулём Williams посреди сезона, заработал очки в двух из своих четырёх первых гонок.

Однако Флавио Бриаторе, консультант Alpine с весьма широким кругом полномочий, в интервью Auto Motor und Sport признал, что интерес к Колапинто по-прежнему есть, но лишь с прицелом на 2026-й.

«У нас же подписаны контракты с Пьером Гасли, Джеком Дуэном и Полом Ароном на следующий год, – сказал Бриаторе. – Если представится возможность заполучить Колапинто в 2026-м, то в этом случае будет о чём подумать. Но торопиться не стоит.

В Формуле 1 после хорошей гонки вас сразу превозносят до небес. Тогда цена на услуги такого пилота начинает расти, и вот уже речь идёт о том, что за него придётся выплатить компенсацию в размере порядка 20 или 30 миллионов долларов.

Мы всё-таки хотим сосредоточиться на талантливых парнях из нашей Академии Alpine и перестать беспорядочно нанимать гонщиков. Вероятно, будет достаточно, если мы ограничимся работой с Ароном, Габриэлем Мини и Виктором Мартеном».

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