Берра: Время Пиастри примерно на секунду лучше прогноза

Шинники Pirelli подвели итоги первого дня работы на бельгийской трассе в Спа, который завершился поулом гонщика McLaren Оскара Пиастри, выигравшего квалификацию к завтрашнему спринту. В итальянской компании отдельно отметили, что время, показанное австралийцем (1’40’’510) – новый рекорд трассы в её нынешней конфигурации.

Кстати, приз за победу в квалификации Оскару вручил Марио Изола, директор Pirelli Motorsport.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Учитывая, какие условия сегодня сопровождали работу на трассе во время тренировки, когда температура асфальта варьировалась от 30 до 35 градусов, состав C1 (Hard) показал себя лучше, чем ожидалось. Прежде всего это относится к машинам, способным развивать достаточно сильный аэродинамический прижим, благодаря чему жёсткие шины работали вполне эффективно и почти не скользили.

Разумеется, разница в скорости с резиной Medium очень заметная, тем более что мы решили выбрать для Спа составы не последовательно, так что после C1 в качестве Medium идёт C3.

В финале квалификации к спринту мы увидели, что разница между C3 и C4 была примерно на уровне четырёх десятых, что близко к нашим предварительным расчётам, сделанным на симуляторе. Но на самом деле время поула было намного лучше, чем мы прогнозировали, хотя в основе наших расчётов были усреднённые данные, полученные от команд. Время поула уже примерно на секунду лучше, и это только пятница!

Тот факт, что четыре гонщика по-прежнему имеют в своём распоряжении по два комплекта Hard, может означать, что один из них они могут использовать в спринте, учитывая, что правила предписывают один комплект жёсткой резины сохранить для воскресной гонки, как и один комплект Medium.

На единственной часовой тренировке все команды, за исключением Haas и Sauber, работали с техническими новинками, подготовленными для этапа в Спа. Следовательно, у них было совсем немного времени, чтобы оценить эффективность шин на длинных сериях кругов. Это станет понятно завтра после спринта, и вполне вероятно, что в субботней гонке будет использоваться резина всех трёх составов.

Не исключено, что гонщики, которым нечего терять, поскольку они стартуют из дальних рядов, могут использовать 15 кругов спринта для проверки поведения резины каких-то других составов, кроме Medium, который считается наиболее очевидным выбором для короткой гонки. Они могут так действовать с прицелом на воскресный Гран При – если, конечно, не вмешается погода и не спутает всем все карты».

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