Прага. Носкова и Боузкова встретятся в чешском финале

Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA 250 в Чехии



Прага, Чехия • 21-26 июля • хард • $275,094

Действующая чемпионка: Магда Линетт (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Линда Носкова (Чехия, 1) – Ван Синьюй (Китай, 4) 6:4, 6:1

Мари Боузкова (Чехия, 5) – Тереза Валентова (Чехия) 6:4, 7:5

Линда Носкова четвертый раз в карьере вышла в финал турнира WTA и во второй раз сделала это в Праге. Два года назад она уступила в матче за титул Нао Хибино. Чешка попробует выиграть свой второй одиночный трофей.

Мари Боузкова проведет восьмой решающий матчв на уровне Тура и также второй на домашних кортах. Три года назад она стала чемпионкой соревнований в Праге.

Носкова и Боузкова ранее играли друг против друга три раза, и в двух матчах сильнее была Мари. В их предыдущей встрече, которая состоялась в 2024 году на Australian Open, победу одержала Линда.

С 2015 года, когда турнир приобрел лицензию WTA, это будет третий финал, в котором встретятся представительницы Чехии. Десять лет назад в решающем матче играли Каролина Плишкова и Луция Градецка, а в 2021 году – Барбора Крейчикова и Тереза Мартинцова.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Pavel Lebeda.

btu.org.ua