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Футбол

За вингером Манчестер Юнайтед следят европейские гранды и клубы из Саудовской Аравии

За вингером Манчестер Юнайтед следят европейские гранды и клубы из Саудовской Аравии

    • Будущее вингера "Манчестер Юнайтед" Антони остается неопределенным, поскольку сразу несколько европейских грандов и клубы Саудовской Аравии активно следят за ситуацией вокруг бразильца.

    Мадридский "Атлетико", "Байер Леверкузен", "Бавария" и "Реал Бетис" интересуются Антони. Кроме того, два крупных клуба из Саудовской Аравии также наблюдают за футболистом.

    Пока только "Байер" и "Бетис" установили контакт с "Манчестер Юнайтед". При этом вариант с переходом в испанский клуб на правах очередной аренды пока выглядит нереалистичным.

    Сам Антони хотел бы остаться в Европе.

    Напомним, что Антони провел вторую часть прошлого сезона в "Бетисе" на правах аренды.

    www.ua-football.com

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