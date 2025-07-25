За вингером Манчестер Юнайтед следят европейские гранды и клубы из Саудовской Аравии

Будущее вингера "Манчестер Юнайтед" Антони остается неопределенным, поскольку сразу несколько европейских грандов и клубы Саудовской Аравии активно следят за ситуацией вокруг бразильца.

Мадридский "Атлетико", "Байер Леверкузен", "Бавария" и "Реал Бетис" интересуются Антони. Кроме того, два крупных клуба из Саудовской Аравии также наблюдают за футболистом.

Пока только "Байер" и "Бетис" установили контакт с "Манчестер Юнайтед". При этом вариант с переходом в испанский клуб на правах очередной аренды пока выглядит нереалистичным.

Сам Антони хотел бы остаться в Европе.

Напомним, что Антони провел вторую часть прошлого сезона в "Бетисе" на правах аренды.

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