За вингером Манчестер Юнайтед следят европейские гранды и клубы из Саудовской Аравии

Будущее вингера "Манчестер Юнайтед" Антони остается неопределенным, поскольку сразу несколько европейских грандов и клубы Саудовской Аравии активно следят за ситуацией вокруг бразильца.
Мадридский "Атлетико", "Байер Леверкузен", "Бавария" и "Реал Бетис" интересуются Антони. Кроме того, два крупных клуба из Саудовской Аравии также наблюдают за футболистом.
Пока только "Байер" и "Бетис" установили контакт с "Манчестер Юнайтед". При этом вариант с переходом в испанский клуб на правах очередной аренды пока выглядит нереалистичным.
Сам Антони хотел бы остаться в Европе.
Напомним, что Антони провел вторую часть прошлого сезона в "Бетисе" на правах аренды.