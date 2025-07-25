20-летний британец занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг сильнейших боксеров в супертяжелом весе по состоянию на июль 2025 года.
Титулом полноценного чемпиона владеет украинский боксер Александр Усик, который в ночь на 20 июля нокаутировал британца Даниеля Дюбуа. Временным поясом WBO владеет новозеландец Джозеф Паркер, который является обязательным претендентом на бой с Усиком.
В обновленном рейтинге первое место продолжает занимать талантливый 20-летний британец Мозес Итаума, который провел 12 поединков на профессиональном ринге и одержал 12 побед (десять из них нокаутом).
В первой пятерке состоялось всего одно изменение – на пятом месте разместился теперь уже бывший чемпион Даниель Дюбуа. Ранее боксер отсутствовал в рейтингах, так как владел поясом IBF.
Рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе (июль 2025):
(в скобках указано место боксера в предыдущей версии)