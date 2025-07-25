20-летний британец занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг сильнейших боксеров в супертяжелом весе по состоянию на июль 2025 года.

Титулом полноценного чемпиона владеет украинский боксер Александр Усик, который в ночь на 20 июля нокаутировал британца Даниеля Дюбуа. Временным поясом WBO владеет новозеландец Джозеф Паркер, который является обязательным претендентом на бой с Усиком.

В обновленном рейтинге первое место продолжает занимать талантливый 20-летний британец Мозес Итаума, который провел 12 поединков на профессиональном ринге и одержал 12 побед (десять из них нокаутом).

В первой пятерке состоялось всего одно изменение – на пятом месте разместился теперь уже бывший чемпион Даниель Дюбуа. Ранее боксер отсутствовал в рейтингах, так как владел поясом IBF.

Рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе (июль 2025):

(в скобках указано место боксера в предыдущей версии)

Чемпион: Александр Усик

Временный чемпион: Джозеф Паркер

1. (1) Мозес Итаума

2. (2) Филип Хргович

3. (3) Чжан Чжилей

4. (4) Лоуренс Околи

5. (-) Даниель Дюбуа

6. (5) Джаред Андерсон

7. (6) Энтони Джошуа

8. (7) Дерек Чисора

9. (8) Дэвид Аделейе

10. (10) Нельсон Хиса

sport.ua