Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Бывший чемпион UFC в тяжелом дивизионе Франсис Нганну прокомментировал свое досрочное поражение в бою с Энтони Джошуа. Камерунец заявил о разнице британского экс-чемпиона с действующим обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

«Это был чистый удар. На самом деле, я его даже не почувствовал. Вот в чем суть нокаута. Ты не чувствуешь никакой боли. Вот откуда я знаю, что меня нокаутировали.

Извините, ребята, потому что я подвел вас. Это был нечто особенное, потому что этот парень остановил меня. Он сделал то, чего не смог Тайсон Фьюри. Это был не мой день. Джошуа сегодня лучше меня. Это отстой, но это наша работа», — призналсчя Нганну.

Как известно, поединок Нганну с Джошуа, который состоялся в Саудовской Аравии, завершился во втором раунде – Энтони нокаутировал Франсиса.

sport.ua