Серия А. Третий 1:1 Наполи Кальцоны

Не удалось переиграть дома «Торино»

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Серия А. 28-й тур

Неаполь. «Стадио Диего Армандо Марадона»

«Наполи» — «Торино» 1:1

Голы: Кварацхелия 61 — Санабрия 64

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Жезус, Руи (Оливера 79), Ангисса, Лоботка (Линдстрем 90+2), Зелински (Траоре 67), Политано (Распадори 67), Осимхен, Кварацхелия

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи (Сазонов 77), Буонджорно, Мазина, Белланова (Лазаро 88), Гинейтис, Линетти (Войвода 88), Родригес, Влашич, Сапата, Пеллегри (Санабрия 63)

Предупреждения: Осимхен 35, Жезус 39 — Сапата 31, Буонджорно 45+3

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Сегодня «Наполи» провел пятый матч во всех турнирах с Франческо Кальцоной. И в третий раз сыграл вничью 1:1. В целом точно такой результат в четвёртый раз в последних шести матчах. И этот был похож как раз на последний матч с Вальтером Мадзарри. Полное статистическое преимущество над середняком (25:6 над «Дженоа», 22:11 над «Торино» по ударам по воротам), но слабый креатив.

Казалось, что с третьим тренером в сезоне чемпион наконец-то нашёл себя. Разгромил «Сассуоло» (6:1), вырвал победу над «Ювентусом» на 88-ой минуте. То есть одержал оба типа чемпионских побед. Но сегодняшний матч против команды, набравшей лишь одно очко в предыдущих трех, опустил с небес на землю. Впрочем, в тех трех матчах «Торо» играл хорошо, и Иван Юрич заявил, что наиграл на 6-7 очков.

Сегодня он наиграл на одно. «Наполи» ещё и владел мячом 63 процента времени. Но на самом деле просто уныло перекатывал его. Как раз напоминая времена Мадзарри и Руди Гарсии. Да и статистика ударов обманчива, поскольку на 76-ой минуте счёт по ним был 9:10. Да, в пользу «Торино» и да, игра была унылой.

Кварацхелия прорвался один-на-один, но не переиграл Милинковича-Савича. Но и Мерету пришлось работать, отбивая удар Сапаты с линии штрафной. Хвича пробивал головой — Милинкович-Савич. В начале второго тайма ВМС вытащил удар Ангиссы по дуге, но пропустил от Кварацхелии в упор с прострела Руи в контратаке. Но тут же в бардаке при угловом Санабрия пробил через себя ножницами с четырёх метров.

Из шквала ударов хозяев в концовке следует отметить два от Хвичи. Один Милинкович-Савич отбил с трудом, Осимхен пытался добить, упал и требовал пенальти. ВАР проверял и промолчал. Похоже, справедливо. Также навес грузина срезался в ворота, и ВМС еле перевёл его в перекладину.

В январе «Торино» разнес «Наполи» (3:0). Ныне оформил четвертую ничью в семи последних гостевых матчах против него. В целом в истории против него неаполитанцы играли вничью больше, чем против кого-либо другого. Также «Торо» в гостях против кого-либо не проиграл седьмой матч лиги из последних десяти. А «Наполи» дома не выиграл третий из четырёх. Так что вряд ли здесь речь о сенсации.

Чемпион на седьмом месте, но пятое в этом туре может убежать на расстояние шести очков, а четвертое — десяти. «Торино» остаётся на десятом.

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