Брюгге – Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Жеребьёвка свела на решающем этапе двух действительно сильных соперников. Букмекеры отдали небольшое преимущество "Брюгге", однако в реальности оно оказалось слишком разительным. Уже на 20-й минуте матча в Шотландии бельгийцы вели со счётом 3:0. Казалось, что вопрос об участнике основного этапа Лиги чемпионов решён, однако забитый гол "Рейнджерс" после перерыва оставил их в теоретической борьбе.

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени в среду, 27 августа. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 5.

