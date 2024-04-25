Каррагер: Ливерпулю предстоит летом принять важное решение по Нуньесу

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Бывший защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался об игре нападающего мерсисайдцев Дарвине Нуньесе

"Хочется, чтобы он преуспевал, потому что на самом деле он много чего делает хорошо: создаёт опасность у ворот соперника, отлично бегает, забивает голы из ниоткуда, отдаёт результативные передачи…

Но в этом сезоне "Ливерпуль" собирается завоевывать титулы, а в таких важных играх, как против "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и "Аталанты" вам нужен человек, способный забивать. Нельзя терять время, это уже не октябрь или ноябрь. Думаю, клубу предстоит принять важное решение по Нуньесу этим летом", — цитирует Каррагера Mirror.