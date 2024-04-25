Движение стало лауреатом премии УЕФА Grassroots Awards

Львовский Рух стал бронзовым лауреатом ежегодной премии УЕФА Grassroots Awards.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что украинскую команду обошли словацкий DAC 1904 и ирландский Богемиан, занявший 1 и 2 место соответственно.

Grassroots Awards — это премия, которую дают клубам или проектам за развитие футбола в Европе. Национальные футбольные ассоциации выдвигают кандидатов, после чего Комитет развития и технической помощи УЕФА выбирает победителей.

Напомним, в рамках 25 тура Украинской Премьер-лиги Движение сыграло вничью с ужгородским Минаем. Пока клуб находится на 5 строчке в турнирной таблице.

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