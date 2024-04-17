<img title="Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов" src="/wp-content/uploads/2024/04/76cb4ed006e93369ac7661513d649e7b.jpg" alt="Определились первые полуфиналисты

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16 апреля определились первые 2 полуфиналиста Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. Ими стали немецкая Боруссия Дортмунд и французский Пари Сен-Жермен.

«Джмели» в ответном матче 1/4 финала в безумном матче одолели мадридский Атлетико, реабилитировавшись за поражение в первой игре, а парижане разгромили Барселону.

Команды Эдина Терзича и Луиса Энрике в 1/2 финала сыграют именно друг против друга. Первая игра состоится 30 апреля, а повторная встреча— 7 мая.

Финал турнира запланирован на 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Другая полуфинальная пара ЛЧ станет известна 17 апреля после ответных матчей Манчестер Сити — Реал Мадрид и Бавария — Арсенал.

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

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