Мика Сало: У Робина Райкконена – настоящий талант

Сын Кими Райкконена, 9-летний Робин, уже второй год выступает в юниорском первенстве Швейцарии по картингу, и пару недель назад мы писали о его очередной победе в классе RM Micro.

Успехи юного гонщика уже комментируют в финских автоспортивных кругах, в частности, об этом говорит Мика Сало, экс-пилот Формулы 1, у которого немалый опыт работы с молодёжью.

«Если мы говорим о новом поколении картинговых талантов и перспективах их продвижения с прицелом на королевскую категорию автоспорта, то случай с Робином – исключительный, – цитирует Мику Сало газета Ilta-Sanomat. – Похоже, он по-настоящему одарённый мальчишка. Но, разумеется, всё-таки нужно помнить, что он ещё ребёнок. Поэтому рассуждать о его будущем сейчас совершенно преждевременно.

По моим подсчётам, путь от картинга до Формулы 1 обходится в среднем примерно в 10 миллионов евро, и это относится к любому гонщику. Деньги огромные, и очень немногие семьи располагают такими финансовыми ресурсами. Также совсем немногим удаётся заручиться внешней финансовой поддержкой.

Но, как мы знаем, у Кими деньги есть. По крайней мере гипотетическая карьера Робина в Формуле 1 не будет зависеть от того, найдётся ли необходимое финансирование, а это уже совершенно особые стартовые условия. Кроме того, у Кими чрезвычайно обширные связи и великолепная репутация. Если он захочет, Робин уже на раннем этапе получит поддержку целой сети профессионалов, которые помогут ему развиваться и как гонщику, и как личности.

Чтобы пробиться на вершину, необходимо долго практиковаться. Кими по карману построить для Робина собственную трассу для картинга, где он сможет тренироваться столько, сколько захочет».

Недавно семья чемпиона мира 2007 года перебралась из Швейцарии на север Италии и ныне проживает в районе озера Комо. В том числе переезд был связан с тем, что Робин оказался в более благоприятных условиях для тренировок и выступлений в соревнованиях. Он уже сотрудничает с заводской командой итальянской компании CRG, известного производителя картов, на машинах которой в своё время выступали и Льюис Хэмилтон, и Макс Ферстаппен.

«На этой стадии крайне важно, чтобы картинг доставлял Робину удовольствие, – подытожил Сало. – Это занятие должно ему по-настоящему нравиться, только так происходит становление личности гонщика. Но лишь когда он достигнет подросткового возраста, станет понятно, сохранится ли у него интерес к гонкам. А до этого есть вероятность, что его могут привлечь совершенно иные хобби».

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