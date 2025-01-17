Марко назвал свою главную ошибку в выборе гонщика

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко принимает непосредственное участие в выборе пилотов Red Bull Racing и Racing Bulls. За годы карьеры австрийский специалист не раз принимал решения, которые в последствие оказывались ошибочными. В интервью Autosprint Хельмут Марко рассказал, приглашение какого гонщика он считает своей самой большой ошибкой.

Хельмут Марко: «Моя самая большая ошибка? Без сомнений Ник де Вриз. Он очень хорошо дебютировал в Монце в составе Williams, но после перехода в AlphaTauri не прогрессировал.

В его активе невероятные достижения на трассе. Он становился чемпионом Формулы 2 и чемпионом мира Формулы Е, но наш секундомер показывал, что Ник был неправильным выбором. Каждый раз, когда он пытался ехать быстрее, он совершал ошибки».

Ник де Вриз провёл десять гонок за AlphaTauri в 2023 году и был уволен после Гран При Великобритании.

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