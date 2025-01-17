Забыл о поединке Усика? Турки Аль-Шейх рассказал о планах на год

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх рассказал о планах на этот год и назвал те поединки, организацией которых будет заниматься в ближайшее время:

«Главная цель – устроить бой на британском рынке. Сначала мы рассматривали поединок Джошуа и Фьюри, но теперь это невозможно. Тайсон ушел на пенсию, надо найти другого соперника. Вероятно, мы попытаемся договориться с Уайлдером. В Британии этот бой вызовет интерес.

Кроме этого, в планах провести поединок между Мартином Баколе и Эфе Аджагба. Победитель этой встречи мог бы претендовать на титул IBF. Если Баколе победит, бой в Африке – лучшее решение на будущее», – заявил Турки Аль-Шейх.

Интересно, что ранее функционер неоднократно говорил о потенциальной встрече Дюбуа и Усика, однако на это раз о поединке украинского чемпиона Аль-Шейх не сказал ничего.

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sport.ua