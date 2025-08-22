В Зандфорте не сожалеют об отказе от Гран При

В декабре было объявлено о том, что в 2026-м Гран При Нидерландов пройдёт в последний раз. В интервью Racingnews365 директор Гран При Нидерландов Роберт ван Овердейк говорил о предстоящем этапе и планах на будущее…

Роберт ван Овердейк: «Не могу сказать, что жду этот Гран При с какими-то особыми чувствами, но в следующем году, когда это будет действительно последняя для нас гонка, ощущения наверняка будут другими.

Думаю, последний этап вызовет примерно те же эмоции, что и первый, но с противоположным знаком. Все мы знаем, насколько это масштабное событие для Нидерландов, но Формула 1 пойдёт дальше, переключится на другие страны и континенты. Все чувствуют, что следующий год будет особенным. После этого Формула 1 не вернётся в Нидерланды ещё много лет. А может и никогда.

Поначалу в Формуле 1 были разочарованы, что мы приняли такое решение, но понимали причины. Они лучше всех знают, что мы, наряду с Сильверстоуном, – это два уникальных этапа, которые ни копейки не получают со стороны. Они знают, что за всё платят три небольшие компании – автодром, TIG Sports и SportVibes. Мы организуем это грандиозное мероприятие на свой страх и риск. Мы по-прежнему отлично работаем вместе и хотим сделать два последних этапа фантастическими.

Мы не сожалеем о принятом решении. Все сомнения в прошлом. Были разные мнения, но мы сделали осознанный выбор и теперь смотрим только вперёд».

