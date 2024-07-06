Фиттипальди и Берман отработают на тестах Pirelli

Команда Haas примет участие в двухдневных тестах Pirelli, которые пройдут в Сильверстоуне 9-10 июля.

Во вторник за руль VF-24, впервые в сезоне, сядет резервный гонщик команды Пьетро Фиттипальди. В среду тесты продолжит Оливер Берман, с которым на этой неделе был подписан многолетний контракт основного пилота.

Пьетро Фиттипальди: «Я очень рад принять участие в тестах Pirelli вместе с Haas. Предстоит важная работа, которая позволит понять разницу между составами.

Пилотировать машину Формулы 1 – это всегда привилегия, и тем более здорово, что я смогу помочь команде в развитии. Сейчас в Haas отлично прогрессируют, и я хочу использовать доступное время для работы на трассе, чтобы помочь команде собрать как можно больше информации».

Оливер Берман: «Я использую возможность вновь сесть за руль VF-24 после двух успешных пятничных тренировок. Просто здорово, что в моём распоряжении будет весь день на трассе.

Вместе с командой мы набрали хороший темп, и я надеюсь, что погода на следующей неделе позволит расширить мои знания о пилотировании машины Формулы 1 перед дебютным сезоном».

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