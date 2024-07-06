Онс Жабер: “Я чувствую себя уверенно, мне нравится, как я сыграла первые два матча на Уимблдоне”

Десятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса прокомментировала свой выход в третий круг Уимблдона, где она сыграет против украинки Элины Свитолиной

– Онс, хорошая победа над Робин Монтгомери. Как вы себя чувствуете?

– Да, это был хороший матч. Я довольна своим выступлением. Я чувствую себя уверенно. Мне нравится, как я сыграла свои первые два матча.

– Относительно колена, насколько трудно вам справляться с этим. Как ваше состояние сейчас?

– Я просто смирилась с тем, что у меня всегда будет боль в колене. Возможно, вы видите, что я хорошо бегаю на корте. Но иногда это делать труднее, чем в другие дни. Я очень, очень дисциплинирована в выполнении своих упражнений, потому что я знаю, что если я пропущу один день, это мне совсем не поможет. Поэтому я стараюсь быть осторожной в этом вопросе. Теперь это часть меня. Я думаю, что по большей части в психологическом плане мне надо просто принять то, что у меня всегда будет боль в колене.

– Я хотела спросить вас о вашем разнообразии, когда вы играете на этом покрытии. Позволяет ли оно вам использовать большую вариативность? Может ли это когда-нибудь усложнять вам жизнь, поскольку вы игрок, который имеет много ударов в своем арсенале? Кто-то вроде Соболенко, вы знаете, у нее есть план, как она будет играть. А у вас разнообразный арсенал. Может ли это быть недостатком?

– Верите или нет, но у меня тоже есть план (улыбается). Я стараюсь его придерживаться. Да, безусловно, моя игра имеет преимущества и недостатки. Очевидно, что когда у вас есть много вариантов, как ударить по мячу, сделать укороченный или резаный удар, это немного сложно. Когда я уже стала точно знать, что мне нужно делать в нужный момент, тогда мой рейтинг поднялся выше и я стала теннисисткой топ-10. Возможно, игра Соболенко или Рыбакиной, будет легче, и они не думают об этом. Потому что они знают, что каждый раз надо мощно бить по мячу. Порой на траве, я думаю, помогает то, что это не медленное покрытие, а очень, очень быстрое. Иногда резаные удары могут действительно раздражать большинство игроков. Я думаю, что изменение ритма, резаные, более быстрые мячи могут действительно создать трудности для любого игрока, если честно. Для меня это действительно преимущество. Тот факт, что я знаю, что мой мяч может лететь быстрее, действительно помогает мне психологически во время матча.

– Мы видели Фернандо Вердаско в вашем боксе. Я знаю, что он помогал вам в Мадриде. Он все еще работает с вами?

– Он должен был быть на Уимблдоне на этой неделе, но его игрок травмировался. Я спросила его, может ли он остаться со мной. Мне нравится его энергия. Мне нравится его отношение. Мне нравится, как он разговаривает со мной на испанском. Иногда я даже не понимаю, что он говорит, но звучит красиво (улыбается). Да, мне всегда было интересно узнать, как игрок видит игру другого игрока. Иногда я спрашиваю его: “Что ты чувствуешь в этот момент?”. Я чувствую, что мы в каком-то смысле связаны. Честно говоря, я люблю работать с людьми, которые любят работать со мной. Не ради чего-то другого, а только ради того, чтобы действительно помочь мне. Мне кажется, что иногда это очень трудно найти. Он также очень хорошо ладит с моим тренером. Это действительно помогает нам как команде.

Поединок третьего круга Уимблдона между Онс Жабер и Элиной Свитолиной состоится сегодня 6 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча.

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