Янник Синнер – о своей дисквалификации: “Всё могло закончиться гораздо хуже и с ещё большей несправедливостью”

Первая ракетка мира Янник Синнер в интервью Sky Sport рассказал, как принял свою дисквалификацию на три месяца за нарушение антидопинговых правил



“Как я это переживал? Если быть честным, я ощущал себя довольно спокойно. Решение согласиться на дисквалификацию на три месяца было принято довольно быстро. Мы согласились практически сразу, хотя лично я был не до конца с этим согласен – у нас с моим адвокатом и людьми вокруг меня было много разговоров, споров, туда-сюда. В конце концов, пришлось выбрать меньшее из зол. Думаю, именно это я и сделал.

Хотя иногда всё это кажется немного несправедливым, с другой стороны – всё могло закончиться гораздо хуже и с ещё большей несправедливостью. Так что… случилось, как случилось. Я был очень уязвим после всего этого, особенно после того, как узнал о дисквалификации в Дохе – тот месяц был тяжёлым. Да, если честно, до сих пор остаюсь в уязвимом состоянии, потому что произошло многое, чего я не ожидал. В том числе собственные реакции – я не думал, что могу так себя чувствовать.

Не буду врать – я не человек без чувств, без эмоций, без переживаний. Но жизнь учит. Думаю, с каждым годом я всё лучше узнаю себя – какой я человек и какова моя ценность как личности. Так что это было непросто, даже очень тяжело. Но рядом были люди, которые меня поддержали, подняли, дали силы осознать всё, что произошло…”, – сказал Янник Синнер.

Напомним, что итальянский теннисист отстранен от выступлений до 7 мая. Он сможет вернуться в Тур на грунтовом “Мастерсе” в Риме.

btu.org.ua