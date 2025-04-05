Днепр повторно обыграл Говерлу и вышел в полуфинал Суперлиги FAVBET-2024/25

Ранее в 1/2 финала пробился Киев-Баскет

Вторым полуфиналистом Суперлиги FAVBET-2024/25 стал Днепр.

Лидер и фаворит повторно триумфовал в серии 1/4 финала над Прикарпатье-Говерлой — 95:80. Напомним, что в первой игре днепряне также отпраздновали уверенную победу (91:76).

В составе коллектива Владимира Коваля отметим 36 очков Станислава Тимофеенко. У Говерлы 23 очка набрал Рид.

Первым участником 1/2 финала стал Киев-Баскет. Остальные полуфиналисты будут определяться в четвертьфинальных сериях Черкасские Мавпы — Кривбасс и БК Ровно — Запорожье. Во всех этих сериях пока сыграно по одному поединку.

Суперлига FAVBET-2024/25. Плей-офф. Четвертьфинал

Днепр — Прикарпатье-Говерла — 95:80 (28:22, 22:23, 23:16, 22:19)

Днепр: Тимофеенко (36 + 7 подборов + 7 ассистов), Дубоненко (15), Конев (11), Загреба (9), Горобченко (8 + 13 ассистов), Сыпало (6), Бондарчук (4), Закурдаев (3), Сорочан (3)

Говерла: Рид (23), Кабацюра (13), Морозов (13 + 7 подборов), Кузнецов (12), Чугунов (9), Маркив (8), Иванов (2)

Счет в серии — 2:0

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