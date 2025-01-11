Кривбасс уверенно обыграл Запорожье в Суперлиге Favbet-2024/25

Восьмая победа криворожан в регулярном чемпионате

Кривбасс уверенно обыграл БК Запорожье в матче днепровского бабла регулярного чемпионата Суперлиги Favbet-2024/25 — 86:73.

Криворожане вырвались вперед в конце первой четверти. Запорожская команда несколько раз вплотную приближалась к соперникам, но Кривбасс удерживал перевес. В третьей четверте команда Александра Вороны добавила еще +10 очков и удержала комфортное преимущество до финальной сирены.

Самым результативным игроком встречи стал Михаил Бублик, который набрал 32 очка. У запорожцев отметим Андрея Хохоныка, который записал на свой счет 23 очка и 8 передач.

Кривбасс одержал восьмую победу в 16-ти матчах. Команда Вороны занимает пятое место в Суперлиге. У Запорожья — 5 побед и шестая строчка.

В следующем матче Кривбасс встретится с лидером Днепром. Запорожцы сыграют с Черкасскими Мавпами. Обе встречи пройдут в воскресенье, 12 января.

Суперлига. Регулярный чемпионат

БК Запорожье — Кривбасс — 73:86 (16:23, 19:16, 15:25, 23:22)

Запорожье: Бах (14+6 подборов), Хохонык (23+8 передач), Петренко (1), Никитин (10+8 подборов), Дмитренко (6), Николайчук (7+8 подборов), Кабанов (5), Новиков (3), Буц (2), Величко (2)

Кривбасс: Бублик (32+5 передач), Быков (15+6 подборов), Ловингс (8+6 подборов + 8 передач), Водолазский (10+5 подборов), Товкач (2), Келли (13), Триколенко (6+6 подборов)

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