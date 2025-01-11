Дарья Снигур – о предстоящем матче против 11-й ракетки мира на Australian Open: “Коллинс, конечно, не подарок, но ее стиль мне подходит”

Украинская теннисистка Дарья Снигур в интервью изданию “Чемпион” поделилась ожиданиями от матча первого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграет против 11-й ракетки мира Данэиль Коллинс из США



О первой сопернице в основной сетке

“Не самый щадящий вызов, но и расстраиваться не стану. Перед жеребьевкой я смотрела на потенциальных соперниц и не хотела попасть прежде всего на Паолини или Чжен Циньвень. Американка, конечно, тоже не подарок, но ее стиль мне подходит. Тем более у меня в запасе, даже в худших раскладах, есть три дня на восстановление. Вряд ли буду ощущать какое-то дополнительное давление в первом круге, ведь позади успешно пройден тяжелый квалификационный путь.”

О возможном матче первого круга на одном из центральных кортов

“Я по-прежнему не люблю быть в центре внимания. Энергия болельщиков на больших аренах не подпитывает меня так, как большинство игроков. На маленьких кортах мне легче удерживать концентрацию, и я чувствую себя гораздо уютнее.”

О предсезонной подготовке

“Еще полгода назад, во время Уимблдона, я говорила, что нигде не чувствую себя так комфортно, как в Киеве. Однако из-за систематических обстрелов и перебоев с электричеством я была вынуждена покинуть дом, чтобы качественно подготовиться к началу сезона. Неделю я провела в Варшаве, а основную подготовку – в Братиславе.”



Фото: Арата Ямаока / TENNIS Club.

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