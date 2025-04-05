Где украинский супертяж? Алимханулы и Нгамиссенге взвесились перед боем

Getty Images/Global Images Ukraine. Жанибек Алимханулы

5 апреля на арене «Barys Arena» в Астане (Казахстан) состоится вечер бокса, организованный промоутерскими компаниями Top Rank и Nomad Promotions. Накануне шоу состоялась традиционная церемония взвешивания.

Главным событием шоу станет титульный бой в среднем весе (до 72,6 кг) – чемпион мира по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (16–0, 11 КО,Казахстан) проведет поединок против француза Анауэля Нгамиссенге (14–0, 9 КО). Оба боксера вложились в допустимый лимит:

Алимханулы – 72,3 КГ

Нгамиссенге – 72 кг

Также на ринг выйдет двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе Баходир Джалолов (14–0, 14 КО), который представляет Узбекистан. Его соперником станет боксер из Украины Игорь Шевадзуцкий (12–2, 10 КО). Последний не вышел на взвешивание, так как находится в дороге и не успел приехать на церемонию. Напомним, украинец принял бой на коротком уведомлении.

Джалолов – 114, 1 кг

Шевадзуцкий – ?

sport.ua