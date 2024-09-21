Старт Суперлиги FAVBET-2024/25 перенесли на 3 октября

Черкасские Мавпы сыграют в первом игровом бабле в Запорожье
Старт Суперлиги FAVBET-2024/25 перенесли на четверг, 3 октября. Изменения в календаре произошли после того, как о своем снятии с турнира объявила БИПА.
Также изменен состав участником стартовых баблов. В первой игровой группе сыграют Киев-Баскет, Старый Луцк, Прикарпатье-Говерла и БК Ровно. Команды проведут четыре матча в Киеве в «Венето-Спорт» 3 и 4 октября.
Черкасские Мавпы, которые изначально должны были выступить в киевском бабле, отправятся в Запорожье. Там команда встретится с Днепром, Кривбассом и Запорожьем.
- Киев. «Венето-Спорт»
3 октября, четверг
15:00 Прикарпатье-Говерла — Ровно-ОШВСМ
18:00 Киев-Баскет — Старый Луцк
4 октября, пятница
14:00 Прикарпатье-Говерла — Старый Луцк
18:00 Киев-Баскет — Ровно-ОШВСМ
- Запорожье, «Юность»
5 октября, суббота
14:00 Днепр — Кривбасс
17:00 Запорожье — Черкасские Мавпы
6 октября, воскресенье
13:00 Днепр — Черкасские Мавпы
16:00 Запорожье — Кривбасс
Напомним, в прошлом сезоне победителем Суперлиги стал Днепр, в финале обыграв БК Ровно. Днепряне оформили золотой дубль, ранее победив и в Кубке Украины.