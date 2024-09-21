Старт Суперлиги FAVBET-2024/25 перенесли на 3 октября

Черкасские Мавпы сыграют в первом игровом бабле в Запорожье

Старт Суперлиги FAVBET-2024/25 перенесли на четверг, 3 октября. Изменения в календаре произошли после того, как о своем снятии с турнира объявила БИПА.

Также изменен состав участником стартовых баблов. В первой игровой группе сыграют Киев-Баскет, Старый Луцк, Прикарпатье-Говерла и БК Ровно. Команды проведут четыре матча в Киеве в «Венето-Спорт» 3 и 4 октября.

Черкасские Мавпы, которые изначально должны были выступить в киевском бабле, отправятся в Запорожье. Там команда встретится с Днепром, Кривбассом и Запорожьем.

Киев. «Венето-Спорт»

3 октября, четверг

15:00 Прикарпатье-Говерла — Ровно-ОШВСМ

18:00 Киев-Баскет — Старый Луцк

4 октября, пятница

14:00 Прикарпатье-Говерла — Старый Луцк

18:00 Киев-Баскет — Ровно-ОШВСМ

Запорожье, «Юность»

5 октября, суббота

14:00 Днепр — Кривбасс

17:00 Запорожье — Черкасские Мавпы

6 октября, воскресенье

13:00 Днепр — Черкасские Мавпы

16:00 Запорожье — Кривбасс

Напомним, в прошлом сезоне победителем Суперлиги стал Днепр, в финале обыграв БК Ровно. Днепряне оформили золотой дубль, ранее победив и в Кубке Украины.

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