АПЛ. Вест Хэм – Челси 0:3. Дух Майкла Джексона на Лондон Стедиум

“Синие” без Мудрика громят “молотобойцев”

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Нестабильность — наше все. Такой девиз у обеих команд-участников сегодняшнего матча. Сезон начался неровно, но есть шанс понемногу все налаживать и исправлять. Мареска и Лопетеги вышли на матч без особых сюрпризов в стартовых составах. Так, как и ожидалось, не нашлось там места Михаилу Мудрику, который так и не появился на поле сегодня.

После неоднозначного матча против "Борнмута", в котором прекрасно проявил себя Джейдон Санчо, теперь он вышел в старте и не в последнюю очередь благодаря его действиям уже на первых минутах счет был открыт. Кажется, что защитники "молотобойцев" еще не проснулись так рано, а Санчо запустил по флангу Джексона, который просто взял мяч и полетел в штрафную площадку к воротам. Удар с острого угла между ног Ареола и уже 0:1. Забавно, что Николя отпраздновал этот гол в стиле танца Thriller от легендарного Майкла Джексона.

Ожидалось, что после такой пощечины команда Лопетеги точно проснется, но нет, через 15 минут еще одна атака с выводом нападающего "синих" на свидание с вратарем. Только здесь уже надо отмечать и классную распасовку в центре, хотя и без провала со стороны Альвареса и Родригеса не обошлось. Кайседо вывел классной передачей Джексона один на один с голкипером и тот реализовал свой шанс, 0:2.

Только после этого Лопетеги пошел на важную замену уже в первом тайме, сняв с игры Гидо Родригеса и выпустив вместо него Соучека, это добавило баланса. Вместе с тем наконец начали появляться и какие-то моменты у ворот Санчеса. В частности, сначала Крисенсио Саммервилл мог заработать пенальти, ведь хватал его за руку в штрафной Уэсли Фофана, впрочем арбитр проигнорировал, а ВАР подтвердил. Также был и гол от Кудуса, правда из офсайда. Да и просто хотя бы какая-то регулярная активность у ворот "синих" появлялась, впрочем без результата.

В начале второго тайма гости снова шокировали своих соперников: быстрая контратака, которую разогнал Джексон, завершилась открытием и точным ударом от Коула Палмера в ближний угол Альфонс Ареола. 0:3.

А в дальнейшем мы просто смотрели за тем, как "молотобойцы" пытаются найти свои моменты, а "Челси" просто летает в контратаки. Откровенно говоря, эти контратаки выглядели куда опаснее, чем любые попытки команды Лопетеги сократить отставание. Также интересный момент был в том, что Энцо Мареска, вчера заявивший, что Нету – это правый, а не левый вингер, выпустил вместо Санчо именно Нету, на левый фланг. А Мудрику, как и прежде, итальянец не доверяет.

Сам второй тайм прошел как-то спокойно. Преимущество "синих" было значительным, поэтому потенциальный пропущенный гол все равно не возвращал интриги, а они сами решили немного заняться транжирством, ведь могли и должны были забивать четвертый и пятый голы. Но не захотели. Впрочем хватило и трех. Уверенная победа, которая была обеспечена за счет хорошей реализации, потому что если отбрасывать от внимания голы в первом тайме, то сам матч выглядел ровно, ну по крайней мере в первые 45 минут.

Лопетеги есть над чем работать, в прошлом туре его команда едва спасла ничью против "Фулхэма", не показав по игре почти ничего, а теперь вот такое поражение от "Челси". Ну а Мареска точно должен рассыпаться в комплиментах в адрес своей команды, сегодня все получилось.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Вест Хэм" — "Челси" 0:3

Голы: Джексон (4, 18), Палмер (47)

"Вест Хэм": Ареола — Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон (Крессуэлл, 74) — Родригес (Соучек, 47), Альварес (Солер, 54) — Кудус, Пакета (Ирвинг, 73), Саммервилл (Антонио, 54) — Боуэн

"Челси": Санчес — Фофана (Дисаси, 57), Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Дьюсбери-Холл, 84) — Мадуэке, Палмер (Феликс, 64), Санчо (Нету, 57) — Джексон (Нкунку, 64)

Предупреждения: Соучек (47), Альварес (49), Килман (77), Антонио (83), Солер (90+3) — Фофана (45+1), Кукурелья (72)

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