Милан может уволить Пиоли уже в ближайшее время

Главный тренер Милана Стефано Пиоли может покинуть «россонери» в случае вылета от Ромы в 1/4 Лиге Европы.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что игра с римлянами будет иметь серьезное влияние на кадровые решения. Если Милан выйдет в полуфинал Лиги Европы, будущему Пиоли в клубе ничего не будет угрожать. В случае отставки важную роль в выборе нового тренера сыграет мнение Златана Ибрагимовича.

Напомним, что в первом матче четвертьфинала еврокубка Милан дома уступил Роми (0:1)

Пиоли возглавляет «красно- черных» с октября 2019 года. В сезоне-2021/2022 Милан под его руководством стал чемпионом Италии.

champion.com.ua