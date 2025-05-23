Известен транслятор КЧМ, Модрич попрощался с Реалом, а Юнайтед пока не прощается с Аморимом. Главные новости за 22 мая

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Лука Модрич официально покидает "Реал" после этого сезона

Легенда мадридского "Реала" Лука Модрич объявил о своем уходе из клуба. В субботу, 24 мая, хорватский футболист проведет свой последний матч на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Хорват написал открытое письмо всем болельщикам и попрощался с ними. Теперь очередь за стадионом попрощаться со своим героем. Ранее писали, что Лука может остаться в клубе еще на 1 год, однако футболист принял другое решение.

Буткевич пообещал игрокам "Полесья" солидный бонус за выход в еврокубки

"Полесье" в рамках заключительного, 30-го тура УПЛ встретится с „Кривбассом“. Обе команды борются за четвертое место в чемпионате, которое даст право на участие в Лиге конференций. Как сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский, президент "Полесья" Геннадий Буткевич пообещал своей команде два миллиона евро в случае завоевания путевки в еврокубки.

Стало известно, кто будет транслировать Клубный чемпионат мира-2025 в Украине

Этим летом состоится клубный чемпионат мира-2025 в обновленном формате, в котором примут участие 32 команды, среди которых 12 европейских клубов. Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля на 12 стадионах в США. Транслятором Клубного чемпионата мира в Украине будет Общественное Спорт и местные телеканалы Общественного. Все матчи вживую покажет платформа DAZN, но без украинских комментариев – а вот Суспільне будет транслировать игры с украиноязычным комментатором.

Борнмут подписал юного украинца. Забарный уже записал поздравление

"Борнмут" объявил о подписании 8-летнего украинца Егора Климентьева. Юный футболист будет выступать за детскую команду "вишен" – "Борнмут" U-9. Защитник основной команды "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный уже поздравил своего соотечественника.

Руководство Манчестер Юнайтед приняло решение не увольнять своего главного тренера — Романо

Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение не увольнять Рубена Аморима с должности главного тренера команды. Об этом сообщает Фабрицио Романо. Руководство "красных дьяволов" продолжают верить в португальского специалиста, считая его подходящим тренером для дальнейшего развития команды. Это решение было принято несмотря на неудачи клуба в текущем сезоне.

Скандал со стыками во Второй лиге. УАФ решила, кто с кем будет играть

Исполком УАФ принял решение провести матч за право участия в играх этапа плей-офф за третье место Второй лиги сезона 2024/2025 между "Скалой 1911" и киевским "Локомотивом". Встреча состоится 26 мая в 13.00 в Борисполе на стадионе "Колос". Победитель этой пары сыграет против "Чернигова" за право выступать в следующем сезоне в Первой лиге (переходные матчи).

Напомним, что сначала с "Черниговом" должен был сыграть "Рух-2", который занял 2-е место в своей группе Второй лиги. Однако по окончанию регулярного сезона львовская команда снялась с чемпионата.

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