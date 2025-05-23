Плей-офф НХЛ. Без шансов – разгром в матче финала Востока

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Состоялся второй матч плей-офф НХЛ в рамках финальной серии восточной конференции.

Флорида, которая выиграла первый матч на льду Каролины, без особых проблем забрала и второй поединок. Пантеры победили со счетом 5:0 и в хорошем настроении возвращаются домой.

Дубль и три очка набрал Беннетт, а на счету Верхаге три результативные передачи.

Плей-офф НХЛ. Финал Востока

Каролина – Флорида 0:5

Шайбы: 01:17 Форслинг – 0:1, 11:41 Ткачак – 0:2, 15:50 Беннетт – 0:3, 39:21 Беннетт – 0:4, 53:48 Барков – 0:5

Вратари: Андерсен – Бобровский

Флорида ведет в серии 2:0

sport.ua