НХЛ. Первая пара плей-офф, крах Рейнджерс, дикий матч Миннесоты

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По итогам игрового дня в НХЛ определился не только еще один участник плей-офф, но и первая пара плей-офф. Матчи на вылет себе гарантировали хоккеисты Нью-Джерси, которые в первом раунде сыграют против Каролины.

Важную победу одержали игроки Торонто, которые одолели Тампу-Бэй со счетом 4:3 в овертайме. Кленовые лидируют в Атлантическом дивизионе, опережая Молний на три очка.

А вот Рейнджеры Нью-Йорка, похоже, завершили борьбу за плей-офф. Команда проиграла аутсайдеру Филадельфии 5:8 и отстает от второго wild-card места Востока на восемь очков за четыре встречи до конца.

На Западе Эдмонтон победил Сент-Луис и максимально приблизился к выходу в плей-офф.

Близка к выходу в плей-офф Миннесота, которая в диком матче выиграла у Сан-Хосе 8:7 в овертайме. В составе Уайлд четыре шайбы забросил форвард Эрикссон Эк, а у Акул первый хет-трик в НХЛ и пять очков оформил первый номер минувшего драфта Макклин Селебрини.

Миннесота идет на первом wild-card месте конференции.

Регулярный сезон НХЛ

Тампа-Бэй – Торонто 3:4 в овертайме

Нью-Йорк Рейнджерс – Филадельфия 5:8

Миннесота – Сан-Хосе 8:7 в овертайме

Эдмонтон – Сент-Луис 4:3

Анахайм – Калгари 4:3 в овертайме

sport.ua