Теннисный дайджест от BTU: последний матч Гаске, юбилейный поединок Алькараса, восьмая ракетка мира не сыграет в Штутгарте

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Испанец Карлос Алькарас в среду отпраздновал в Монте-Карло свою 82-ю победу на грунте за 100 матчей на этом покрытии. С 1990 года лучшая статистика только у Рафаэля Надаля (88/100). Алькарас опередил в том числе своего тренера Хуана Карлоса-Ферреро (81/100), украинца Андрея Медведева (76/100) и Стефаноса Циципаса (76/100).

🗞 Ришар Гаске провел свой последний матч на “Мастерсе” в Монте-Карло, на котором дебютировал 23 года назад, когда ему было всего 15 лет. Лучший результат экс-седьмой ракетки мира на этом Мастерсе – полуфинал в сезоне-2005. Француз планирует завершить карьеру на Ролан Гаррос.

🗞 Организаторы турнира 1000 в Риме назвали имена обладателей 10 wild card. За исключением одной теннисистки, все они являются итальянцами: Федерико Чина, Фабио Фонини, Лука Нарди, Франческо Пассаро, Рауль Бранкаччо, Элизабетта Коччаретто, Сара Эррани, Тайра Катерина Грант (США), Джорджия Педоне, Лукреция Стефанини).

❗️ Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропускать главные новости из мира тенниса

🗞 Восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь снялась с турнира WTA 500 в Штутгарте на следующей неделе. Причиной отказа стала травма локтя, которую она получила в Чарльстоне. Вместо китайской теннисистки в список участниц основной сетки прошла словачка Ребекка Шрамкова (№37 WTA).

🗞 Турнир WTA 500 в Чарльстоне со следующего сезона будет выплачивать теннисисткам призовые на уровне турниров ATP этой же серии. Также продлен контракт с титульным спонсором Credit One Bank. Владельцем и турнира, и банка является отец 11-й ракетки мира Эммы Наварро.

🗞 Лоренцо Сонего отказался от выступления на турнире в Барселоне. 41-я ракетка мира накануне потерпел третье поражение подряд, уступив на старте “Мастерса” в Монте-Карло. После выхода в четвертьфинал Australian Open 29-летний итальянец одержал в туре лишь 2 победы в игре (+ один отказ).

🗞 44-я ракетка мира Пейтон Стернс осталась без тренера. Наставник 10-й ракетки США Том Хилл сообщил, что решил завершить их сотрудничество. 23-летняя американка в биографии соцсети Х написала «Я играю в теннис и мне нужен тренер», а также опубликовала пост: «Ищу нового тренера, личные сообщения открыты».

btu.org.ua