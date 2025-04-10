НБА. Юта с Михайлюком обыграла в овертайме Портленд, Лейкерс без Лэня одержали победу над Далласом

За океаном состоялись десять матчей

В ночь на 10 апреля состоялись десять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз в овертайме обыграла дома Портленд Трэйл Блэйзерс (133:126). Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк провел на паркете 22 минуты и 58 секунд — в его активе 7 очков, 4 подбора и 2 передачи.

Лос-Анджелес Лейкерс в гостях обыграли Даллас Маверикс (112:97). Украинский центровой Лейкерс Алексей Лэнь участия в отчетном матче не принимал.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардс — Филадельфия Сиксерс — 103:122 (23:25, 27:28, 29:36, 24:33)

Орландо Мэджик — Бостон Селтикс — 96:76 (27:21, 22:20, 31:20, 16:15)

Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Лейкерс — 97:112 (30:26, 27:34, 19:23, 21:29)

Торонто Рэпторз — Шарлотт Хорнетс — 126:96 (25:23, 28:22, 35:23, 38:28)

Чикаго Буллз — Майами Хит — 119:111 (27:32, 31:20, 34:32, 27:27)

Юта Джаз — Портленд Трэйл Блэйзерс — 133:126 ОТ (24:28, 31:24, 25:33, 34:29, 19:12)

Голден Стэйт Уорриорз — Сан-Антонио Сперс — 111:114 (32:23, 19:32, 37:21, 23:38)

Сакраменто Кингз — Денвер Наггетс — 116:124 (25:33, 33:33, 25:27, 33:31)

Финикс Санз — Оклахома-Сити Тандер — 112:125 (39:29, 28:33, 26:43, 19:20)

Лос-Анджелес Клипперс — Хьюстон Рокетс — 134:117 (36:35, 35:23, 34:33, 29:26)

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